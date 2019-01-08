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Миронова, Кларк, Басс и Головина — вторые тренеры на Матче звёзд—2019

Миронова, Кларк, Басс и Головина — вторые тренеры на Матче звёзд—2019
Хоккей / КХЛ

Вторыми тренерами на Матче звёзд—2019, который пройдёт в Казани, будут девушки-телеведущие: Дарья Миронова, Наталья Кларк, Мария Басс и Евгения Головина.

С учётом пожеланий самих девушек тренерские тандемы сформированы в следующих составах:
Дивизион Харламова: Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») – Дарья Миронова.
Дивизион Боброва: Илья Воробьёв (СКА) – Наталья Кларк.
Дивизион Чернышёва: Боб Хартли («Авангард») – Мария Басс.
Дивизион Тарасова: Игорь Никитин (ЦСКА) – Евгения Головина.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

«Год назад в Астане в рамках Недели звёзд в роли тренеров команд четырёх дивизионов выступили девушки-корреспонденты. Появление очаровательных телеведущих надолго запомнилось болельщикам и телезрителям и стало настоящим украшением главного хоккейного шоу сезона. В результате было принято решение повторить оказавшийся столь удачным опыт на Звёздном уик-энде в Казани 18-20 января», — указано на сайте лиги.

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