Миронова, Кларк, Басс и Головина — вторые тренеры на Матче звёзд—2019

Вторыми тренерами на Матче звёзд—2019, который пройдёт в Казани, будут девушки-телеведущие: Дарья Миронова, Наталья Кларк, Мария Басс и Евгения Головина.



С учётом пожеланий самих девушек тренерские тандемы сформированы в следующих составах:

Дивизион Харламова: Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») – Дарья Миронова.

Дивизион Боброва: Илья Воробьёв (СКА) – Наталья Кларк.

Дивизион Чернышёва: Боб Хартли («Авангард») – Мария Басс.

Дивизион Тарасова: Игорь Никитин (ЦСКА) – Евгения Головина.



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«Год назад в Астане в рамках Недели звёзд в роли тренеров команд четырёх дивизионов выступили девушки-корреспонденты. Появление очаровательных телеведущих надолго запомнилось болельщикам и телезрителям и стало настоящим украшением главного хоккейного шоу сезона. В результате было принято решение повторить оказавшийся столь удачным опыт на Звёздном уик-энде в Казани 18-20 января», — указано на сайте лиги.