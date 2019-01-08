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Генменеджер «Торонто» приехал на матч «Локомотив» — ЦСКА

Генменеджер «Торонто» приехал на матч «Локомотив» — ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прибыл в Ярославль для просмотра матча между «Локомотивом» и московским ЦСКА, сообщает «Р-Спорт». Ранее функционер уже посетил матч Молодёжной хоккейной лиги.

«Торонто» владеет правами в Национальной хоккейной лиге на форварда «Локомотива» Егора Коршкова, чей контракт с ярославцами истекает по окончании текущего сезона.

В матче «Локомотива» и ЦСКА продолжается первый период, счёт равный — 0:0.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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