И. Воробьёв: возможно, у СКА был особый настрой на лидера Востока

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (6:0).



«С нашей стороны очень хорошая игра. Вовремя забили, и потом ребята выполнили всё, что мы просили. Молодцы.



Такой счёт, класс лидеров Запада и Востока настолько несопоставим? Нет, просто по-разному складываются матчи. На Дальнем Востоке не было такого. От игре к игре.



Хоккеисты СКА выглядели свежее. Особый настрой на лидера Востока? Возможно, да, особый настрой на лидера. Ну и начало удалось нашей команде, поэтому так сложилось», — передаёт слова Воробьева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

СКА разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге, забросив шесть шайб

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