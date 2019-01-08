Цулыгин: наблюдаем за Филатовым, рады его голам за «Торос»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (7:4).



«Была очень интересная и зрелищная игра, особенно для болельщиков. Здорово, что забили, но, как и в предыдущем матче, где-то заигрались и получили контратаки и голы. Это то, над чем нужно работать: меньше пропускать и забивать столько, сколько забивали. При этом, когда уступали в счёте, не опустили рук, играли в свою игру, создавали моменты, их использовали и выиграли матч. Молодцы ребята.



Филатов забил уже два гола за «Торос»? Мы очень рады, что он забивает и что уехал туда после списка отказов. Старается и играет. Мы очень за него рады и хотим, чтобы он так продолжал. Конечно, мы за ним наблюдаем», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Салават» в результативном матче одолел «Куньлунь»