Тапола: «Салават» — хорошая команда с ровным составом, было тяжело

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (4:7).



«Тяжёлый был для нас старт – мы получили удаление и пропустили гол. Но мы смогли вернуться в игру и даже выиграли первый период. Во втором у нас опять возникли проблемы. И конечно, эпизод с четвертым голом хозяев, по которому был вопрос — офсайд или нет. Получили меньшинство и пропустили гол. Это был ключевой момент – 3:3 или 5:3. С таким соперником, когда он ведёт в счёте с таким преимуществом, сложно играть. Это хорошая команда, у которой ровный состав звеньев и хороший вратарь. Конечно, было тяжело.



Кархунен? К вратарю претензий нет. Это вопрос в целом, то, как мы играем в обороне и в атаке. Тем более мы пропустили два гола, когда у нас были выходы „3 в 2“ и мы теряли шайбу, нарываясь на контратаку. В этом кроются проблемы», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Салават» в результативном матче одолел «Куньлунь»