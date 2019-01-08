Кросби: спад на старте помог «Питтсбургу», нам нужно развивать успех

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об успехах команды. До поражения от «Чикаго Блэкхоукс» (3:5) у «пингвинов» продолжалась победная серия из восьми матчей. С 30 октября по 19 ноября команда проиграла девять встреч из 10 и потерпела 12 поражений в первых 19 играх сезона.



«Все команды переживают спады в определённое время. Спад на начальном этапе помогает команде сплотиться. Он заставляет прибавить, работать над собой. Думаю, что именно это произошло с нами. Нам ещё много матчей надо сыграть. Сезон длинный, мы многое сделали. Надо развить успех», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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