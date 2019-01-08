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«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Амур»

«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Амур»
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Андрея Скабелки одержали третью победу подряд, неудачная полоса хабаровского клуба достигла четырёх встреч.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Брэндон Боченски и Томаш Зогорна. На 29-й минуте команда хозяев вышла вперёд благодаря голу от Патриса Кормье. В третьем периоде «Амур» сравнял счёт усилиями Кирилла Рассказова, но точный бросок Егора Петухова вновь вывел «Барыс» вперёд, а Дастин Бойд установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Боченски (Фрэттин, Даллман) – 18:45 (4x3), 1:1 – Зогорна (Рассказов, Атюшов) – 19:59 (5x5), 2:1 – Кормье (Валк, Старченко) – 28:50 (5x4), 2:2 – Рассказов (Зогорна, Швиденко) – 48:22 (5x5), 3:2 – Петухов (Даллман) – 50:40 (5x5), 4:2 – Бойд (Фрэттин, Боченски) – 58:51 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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