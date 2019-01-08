«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Амур»

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Андрея Скабелки одержали третью победу подряд, неудачная полоса хабаровского клуба достигла четырёх встреч.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Брэндон Боченски и Томаш Зогорна. На 29-й минуте команда хозяев вышла вперёд благодаря голу от Патриса Кормье. В третьем периоде «Амур» сравнял счёт усилиями Кирилла Рассказова, но точный бросок Егора Петухова вновь вывел «Барыс» вперёд, а Дастин Бойд установил окончательный счёт.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19