«Локомотив» одолел ЦСКА, Коновалов оформил второй шат-аут подряд

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее московского ЦСКА, игра закончилась со счётом 1:0. «Железнодорожники» выиграли третий матч подряд, «армейский» коллектив прервал победную серию из шести встреч.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, «армейцы» почти в два раза перебросали соперника (11-6). Счёт был открыт на 34-й минуте: точным броском отметился нападающий команды хозяев Степан Санников, шайба стала в матче победной. Второй подряд и седьмой «сухарь» в сезоне оформил голкипер ярославской команды Илья Коновалов.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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