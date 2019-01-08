Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Локомотив» одолел ЦСКА, Коновалов оформил второй шат-аут подряд

«Локомотив» одолел ЦСКА, Коновалов оформил второй шат-аут подряд
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее московского ЦСКА, игра закончилась со счётом 1:0. «Железнодорожники» выиграли третий матч подряд, «армейский» коллектив прервал победную серию из шести встреч.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, «армейцы» почти в два раза перебросали соперника (11-6). Счёт был открыт на 34-й минуте: точным броском отметился нападающий команды хозяев Степан Санников, шайба стала в матче победной. Второй подряд и седьмой «сухарь» в сезоне оформил голкипер ярославской команды Илья Коновалов.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1:0
0:0, 1:0, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Санников – 33:13 (4x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент