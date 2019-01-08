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«Северсталь» отыгралась за 18 секунд до сирены и обыграла рижское «Динамо»

«Северсталь» отыгралась за 18 секунд до сирены и обыграла рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене оказалась сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте: заброшенной шайбой отметился форвард череповецкого клуба Евгений Лапенков. Через 34 секунды равновесие на табло восстановил гол нападающего рижан Лауриса Дарзиньша. На 17-й минуте Кристапс Зиле вывел вперёд «Динамо». За 18 секунд до конца основного времени Дмитрий Марковин сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу благодаря точному броску Александра Петунина.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
3:2
1:2, 0:0, 1:0, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Лапенков (Кудако) – 08:16 (5x5), 1:1 – Дарзиньш (Виделль) – 08:50 (5x5), 1:2 – Зиле (Разгалс, Дзиеркалс) – 16:04 (5x4), 2:2 – Марковин (Трубачёв, Кодола) – 59:42 (6x5), 3:2 – Петунин – 63:13 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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