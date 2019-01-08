«Северсталь» отыгралась за 18 секунд до сирены и обыграла рижское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене оказалась сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.



Счёт во встрече был открыт на девятой минуте: заброшенной шайбой отметился форвард череповецкого клуба Евгений Лапенков. Через 34 секунды равновесие на табло восстановил гол нападающего рижан Лауриса Дарзиньша. На 17-й минуте Кристапс Зиле вывел вперёд «Динамо». За 18 секунд до конца основного времени Дмитрий Марковин сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу благодаря точному броску Александра Петунина.

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