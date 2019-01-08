Квартальнов: «Локомотиву» повезло с отскоком, но победу мы заслужили

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0).



«Была живая, интересная игра. Нам повезло с отскоком во время заброшенной шайбы. Сегодня оба вратаря сыграли хорошо. Я доволен тем, как команда работала в обороне, где-то нас поджали, но мы справились. Я думаю, ребята заслужили победу», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» одолел ЦСКА, Коновалов оформил второй шат-аут подряд

Первый период прошёл без заброшенных шайб, «армейцы» почти в два раза перебросали соперника (11-6). Счёт был открыт на 34-й минуте: точным броском отметился нападающий команды хозяев Степан Санников, шайба стала в матче победной. Второй подряд и седьмой «сухарь» в сезоне оформил голкипер ярославской команды Илья Коновалов.