«Северсталь» — «Динамо» Р: хозяева за два периода перебросали рижан — 27-2

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене переиграла рижское «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. За второй и третий периоды команда Андрея Разина нанесла в створ ворот соперника 27 бросков, на что рижский клуб ответил только двумя бросками.

«Северсталь» отыгралась за 18 секунд до сирены и обыграла рижское «Динамо»

Счёт был открыт на девятой минуте: заброшенной шайбой отметился форвард череповецкого клуба Евгений Лапенков. Через 34 секунды равновесие на табло восстановил нападающий рижан Лаурис Дарзиньш. На 17-й минуте Кристапс Зиле вывел вперёд «Динамо». За 18 секунд до конца основного времени Дмитрий Марковин сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу благодаря точному броску Александра Петунина.