Скабелка: КХЛ — лига, где надо быть не только мастеровитым и талантливым

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Амуром» (4:2).



«Сложное начало было в сегодняшнем матче. Помним мы две прошлые игры. Первая весёлая была, вторая — в Хабаровске. Как мы ни играли, всё равно „Амур“ тогда выиграл. Наверное, где-то у ребят в голове был этот момент. Но после первого периода нам удалось встряхнуться и перестроиться. Прилично добавили, создали много моментов, но соперника вратарь выручал, и ребята ложились под шайбы.

Всё же матч сегодня нами контролировался, но вторая пропущенная шайба могла перевернуть наше преимущество. Ребята — молодцы, очень хотели выиграть. Спасибо болельщикам за поддержку, был почти полный стадион. Приятно очень играть, все сегодня хотели, чтобы первый матч в новом году закончился победой „Барыса“.



Много читаю, что у нас хорошие молодые игроки. Но КХЛ — такая лига, где надо быть не только мастеровитым и талантливым. Тут надо быть ещё готовым, в том числе физически. Просто так взять и ввести молодого парня трудно, его надо готовить. Он должен пройти, во-первых, предсезонку с командой, получить нагрузку, которую получает первая команда. Сыграть предсезонные матчи», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».