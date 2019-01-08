Йори Лехтеря не пришёл на заседание суда по делу о наркотиках

Форвард «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря не пришёл на очередное заседание суда по делу о наркотиках, сообщает Ilta Sanomat. В ответ на вопрос судьи об отсутствии нападающего адвокат Лехтеря заявил, что у игрока «не совпал график». Также адвокат не смог пообещать, что Лехтеря появится на следующем заседании.



Напомним, обвинение утверждает, что 31-летний игрок приобрёл в ночных клубах города Тампере восемь граммов кокаина в период с июня по июль 2018 года.



В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря.

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