Лайне: Финляндия — всегда фаворит МЧМ, а Какко напоминает мне Мэттьюса

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал победу сборной Финляндии на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года и поделился мнением об игре автора победного гола Каапо Каако.



«У нас всегда отличные сборные в возрасте до 18 и 20 лет. Финляндия всегда входит в число фаворитов молодёжного чемпионата мира и претендует на золото. Всегда хочется выиграть МЧМ, и ребята это сделали, это грандиозно. У них множество отличных игроков, в том числе и играющих в Северной Америке. Да, турнир начался неважно, но от матча к матчу сборная прибавляла.



Игра Каапо Какко? Он напоминает мне Остона Мэттьюса, но чуть меньше по габаритам», — цитирует форварда Ilta Sanomat.



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Финские львы не зря обыграли Канаду. У финнов три золота МЧМ за 6 лет Каапо Какко оказался круче Джека Хьюза.