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Хет-трик Хаудена принёс минскому «Динамо» победу над «Слованом»

Хет-трик Хаудена принёс минскому «Динамо» победу над «Слованом»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке переиграло братиславский «Слован», встреча завершилась со счётом 5:3. Подопечные Владимира Орсага продлили неудачную серию до четырёх матчей.

К началу 2-й минуты соперники успели обменяться заброшенными шайбами, их авторами стали Кайл Чипчура и Андрей Костицын. Вскоре команда хозяева вышла вперёд, гол на свой счёт записал Куинтон Хауден. Во втором периоде Хауден забил ещё дважды и оформил хет-трик, «Слован» ответил точным броском Томаша Грнки. На 54-й гол Джеффа Таффе сократил отставание «орлов» до минимума, но сравнять счёт они не успели. Точку поставил гол Андрея Степанова.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
5:3
2:1, 2:1, 1:1
Слован
Братислава
0:1 – Чипчура (Сукель) – 00:46 (5x5), 1:1 – Костицын (Терещенко, Степанов) – 01:00 (5x5), 2:1 – Хауден – 03:59 (5x5), 2:2 – Грнка – 22:33 (5x5), 3:2 – Хауден (Блум, Пулккинен) – 28:15 (5x4), 4:2 – Хауден (Готовец, Пулккинен) – 30:21 (5x5), 4:3 – Таффе – 53:30 (5x3), 5:3 – Степанов (Терещенко, Уиркош) – 59:27 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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