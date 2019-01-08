Хет-трик Хаудена принёс минскому «Динамо» победу над «Слованом»

Минское «Динамо» на домашней площадке переиграло братиславский «Слован», встреча завершилась со счётом 5:3. Подопечные Владимира Орсага продлили неудачную серию до четырёх матчей.



К началу 2-й минуты соперники успели обменяться заброшенными шайбами, их авторами стали Кайл Чипчура и Андрей Костицын. Вскоре команда хозяева вышла вперёд, гол на свой счёт записал Куинтон Хауден. Во втором периоде Хауден забил ещё дважды и оформил хет-трик, «Слован» ответил точным броском Томаша Грнки. На 54-й гол Джеффа Таффе сократил отставание «орлов» до минимума, но сравнять счёт они не успели. Точку поставил гол Андрея Степанова.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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