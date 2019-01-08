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«Йокерит» проиграл московскому «Динамо» третий раз за сезон

«Йокерит» проиграл московскому «Динамо» третий раз за сезон
Хоккей / КХЛ

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение в матче с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. Подопечные Лаури Марьямяки проиграли все три матча с московской командой в нынешнем сезоне.

Счёт был открыт уже на второй минуте, заброшенную шайбу записал в актив нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен. На 5-й минуте московский клуб отыгрался благодаря голу защитника Ильи Никулина. На 16-й минуте «Динамо» вышло вперёд, впервые в КХЛ забил защитник Егор Зайцев. На 45-й минуте бело-голубые увеличили отрыв, шайбой отметился Владимир Брюквин. В концовке Стив Мозес отыграл один гол и установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2:3
1:2, 0:0, 1:1
Динамо М
Москва
1:0 – Весалайнен (Регин, Плэтт) – 01:51 (5x5), 1:1 – Никулин (Кагарлицкий, Шипачёв) – 04:17 (5x4), 1:2 – Зайцев (Кагарлицкий, Шипачёв) – 15:47 (5x4), 1:3 – Брюквин – 44:38 (5x5), 2:3 – Мозес (Йенсен, Маннинен) – 56:15 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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