«Йокерит» проиграл московскому «Динамо» третий раз за сезон

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение в матче с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. Подопечные Лаури Марьямяки проиграли все три матча с московской командой в нынешнем сезоне.



Счёт был открыт уже на второй минуте, заброшенную шайбу записал в актив нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен. На 5-й минуте московский клуб отыгрался благодаря голу защитника Ильи Никулина. На 16-й минуте «Динамо» вышло вперёд, впервые в КХЛ забил защитник Егор Зайцев. На 45-й минуте бело-голубые увеличили отрыв, шайбой отметился Владимир Брюквин. В концовке Стив Мозес отыграл один гол и установил окончательный счёт.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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