Разин: доволен двумя очками, но расхлябанность перевернула игру

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного матча с рижским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Я, конечно, доволен двумя очками. Мы хорошо начали игру, забили. Но, к сожалению, расхлябанность перевернула всё с ног на голову. Очень доволен, что всё равно верили до конца, продолжали играть в четыре тройки нападения. В итоге смогли дожать и победить. Спасибо большое болельщикам, что тоже верили в нас до самого конца», — цитирует тренера официальный сайт команды.

«Северсталь» отыгралась за 18 секунд до сирены и обыграла рижское «Динамо»

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте — заброшенной шайбой отметился форвард череповецкого клуба Евгений Лапенков. Через 34 секунды равновесие на табло восстановил гол нападающего рижан Лауриса Дарзиньша. На 17-й минуте Кристапс Зиле вывел вперёд «Динамо». За 18 секунд до конца основного времени Дмитрий Марковин сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу благодаря точному броску Александра Петунина.