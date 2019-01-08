Андрей Василевский заменит Кэри Прайса на Матче звёзд НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса на Матче звёзд НХЛ 2019 года, сообщает официальный сайт лиги. Напомним, Прайс отказался от участия в Матче звёзд из-за травмы нижней части тела.



Василевский станет вторым россиянином на Матче звёзд, присоединившись к своему партнёру по команде Никите Кучерову. На игру приглашён ещё один форвард «молний» — Стивен Стэмкос. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.



24-летний Василевский в нынешнем сезоне отыграл только 22 игры из-за перелома ступни, одержав 16 побед при коэффициенте надёжности 2,66.



Матч звёзд Национальной хоккейной лиги пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду? Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.