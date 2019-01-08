Орсаг: «Слован» словно бросил играть и не заслуживал сегодня победы

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Орсаг подвёл итоги проигранной встречи с минским «Динамо» (3:5).



«Поздравляю «Динамо» с победой. Мы хорошо начали матч — забросили в первой же смене. Но затем первый период в нашем исполнении оказался совсем неудачным. Хозяева дважды отличились и имели ещё ряд моментов. Мы словно бросили играть, хотя собирались это делать агрессивно, активно.



Второй период провели лучше. У нас были шансы. В любом случае играли до конца.



В третьем периоде забросили в большинстве, но для победы этого оказалось недостаточно. Нужно играть все 60 минут. Сегодня мы не заслуживали победы», — рассказал специалист на пресс-конференции.



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