«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: Кучеров сделал 50-ю результативную передачу в сезоне

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (идёт 2-й период, 2:0), форвард ассистировал Брейдену Пойнту. Таким образом, 25-летний нападающий покорил отметку 50 голевых пасов в нынешнем сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Посмотреть видео передачи Кучерова можно на официальном сайте НХЛ.

Никита укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Сейчас на его счету 70 очков – 20 голов и 50 результативных передач в 43 матчах. Ближайший преследователь – Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш» с 65 баллами (19+46).

Ранее стало известно об участии форварда в Матче звёзд лиги, который состоится в Сан-Хосе 27 января.