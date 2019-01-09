Передача Дадонова не спасла «Флориду» от разгромного поражения «Питтсбургу»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей по два балла за результативность набрали: Брайан Раст (2+0), Сидни Кросби (1+1) и Маркус Петтерссон (0+2). Единственную шайбу «Флориды» забросил Аарон Экблад с передачи Евгения Дадонова.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 56 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник гостей Богдан Киселевич очков не набрал.