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Передача Дадонова не спасла «Флориду» от разгромного поражения «Питтсбургу»

Передача Дадонова не спасла «Флориду» от разгромного поражения «Питтсбургу»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей по два балла за результативность набрали: Брайан Раст (2+0), Сидни Кросби (1+1) и Маркус Петтерссон (0+2). Единственную шайбу «Флориды» забросил Аарон Экблад с передачи Евгения Дадонова.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 56 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник гостей Богдан Киселевич очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5:1
2:0, 2:1, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Пирсон (Петтерссон, Хёрнквист) – 01:29 (5x5), 2:0 – Раст (Гюнцель, Кросби) – 03:03 (5x5), 3:0 – Раст (Каллен, Дюмулен) – 23:04 (5x5), 4:0 – Шихан – 28:56 (4x5), 4:1 – Барков (Экблад, Дадонов) – 39:16 (5x5), 5:1 – Кросби (Малкин, Петтерссон) – 53:41 (5x5)
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