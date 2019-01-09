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«Каролина» в гостях обыграла «Айлендерс», у Свечникова «-1»

«Каролина» в гостях обыграла «Айлендерс», у Свечникова «-1»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:3 (2:1, 0:0, 2:2) в пользу гостей. Для «Харрикейнз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Брок Нельсон, набравший 3 (2+1) очка. В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Саку Мяэналанен, Грег Маккегг, Джастин Уильямс и Джейккоб Славин.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 34 секунды, нанёс три броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3:4
1:2, 0:0, 2:2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Нельсон – 13:42 (5x5), 1:1 – Мяэналанен (Раск, Фёгеле) – 15:10 (5x5), 1:2 – Маккегг (Ферланд, ван Римсдайк) – 19:54 (5x5), 2:2 – Тэйвз (Ли, Нельсон) – 44:50 (5x5), 2:3 – Уильямс (Маккегг) – 57:18 (5x5), 2:4 – Славин (Хэмилтон, Раск) – 58:53 (5x4), 3:4 – Нельсон – 59:01 (5x5)
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