«Каролина» в гостях обыграла «Айлендерс», у Свечникова «-1»

«Каролина Харрикейнз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:3 (2:1, 0:0, 2:2) в пользу гостей. Для «Харрикейнз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Брок Нельсон, набравший 3 (2+1) очка. В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Саку Мяэналанен, Грег Маккегг, Джастин Уильямс и Джейккоб Славин.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 34 секунды, нанёс три броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1».