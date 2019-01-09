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«Бостон» и «Баффало» добились домашних побед

«Бостон» и «Баффало» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главными героями встречи стали форварды хозяев Брэд Маршан (1+2) и Патрис Бержерон (1+2), набравшие по 3 балла. Шат-аут оформил голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразив 24 броска.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1. Решающим в матче стал второй период, в котором хозяева забросили 5 шайб. Голкипер «Баффало» Картер Хаттон совершил 20 сейвов. Кейт Кинкейд отразил 28 бросков из 33.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4:0
3:0, 1:0, 0:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Хайнен (Мур, Крюг) – 05:23 (5x5), 2:0 – Маршан (Бержерон, Мур) – 11:29 (5x5), 3:0 – Дебраск (Бержерон, Маршан) – 19:15 (5x5), 4:0 – Бержерон (Маршан, Крюг) – 26:24 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
5:1
0:1, 5:0, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Коулман (Вуд, Зейджак) – 01:28 (5x5), 1:1 – Скиннер (Томпсон) – 21:39 (5x5), 2:1 – Смит (Ларссон, Окпосо) – 24:14 (5x5), 3:1 – Миттельштадт (Богосян, Далин) – 30:42 (5x5), 4:1 – Маккейб (Родригес, Соботка) – 36:00 (4x5), 5:1 – Пилут (Шири, Ристолайнен) – 37:45 (5x5)
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