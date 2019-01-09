«Бостон» и «Баффало» добились домашних побед

«Бостон Брюинз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Брюинз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главными героями встречи стали форварды хозяев Брэд Маршан (1+2) и Патрис Бержерон (1+2), набравшие по 3 балла. Шат-аут оформил голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразив 24 броска.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1. Решающим в матче стал второй период, в котором хозяева забросили 5 шайб. Голкипер «Баффало» Картер Хаттон совершил 20 сейвов. Кейт Кинкейд отразил 28 бросков из 33.