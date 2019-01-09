Василевский вышел на 2-е место в истории «Тампы» по количеству шат-аутов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал вратарь «молний» Андрей Василевский, который оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для российского голкипера этот шат-аут стал вторым в сезоне и 14-м в карьере. Таким образом, он вышел на второе место по количеству сухих матчей в клубной истории, догнав Николая Хабибулина (14). Впереди Василевского только Бен Бишоп (17).

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер отыграл только 23 игры из-за перелома ступни, одержав 17 побед при коэффициенте надёжности 2,55.

Василевский заменит вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса на Матче звёзд НХЛ 2019 года, который пройдёт 25 и 26 января на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс».