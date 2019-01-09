КХЛ дисквалифицировала защитника «Ак Барса» Абросимова на два матча

Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов пропустит два ближайших матча команды в КХЛ из-за дисквалификации.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде матча с подмосковным «Витязем» Абросимов получил от судей «5+20» за атаку в область головы и шеи после силового приёма на Михале Ржепике.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» Романа Абросимова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео эпизода с удалением Абросимова можно на официальном сайте КХЛ.