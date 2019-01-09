Андрей Василевский совершил красивый сейв после броска Артемия Панарина

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Одним из главных героев встречи стал вратарь «молний» Андрей Василевский, который оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для российского голкипера этот шат-аут стал вторым в сезоне и 14-м в карьере. Одним из самых ярких моментов матча стал сейв Василевского на соотечественнике Артемие Панарине. Форвард «Коламбуса» завершал комбинацию первого звена «жакетов» броском в одно касание по пустому углу ворот Василевского, однако вратарь «Тампы» успел переместиться и спасти команду.

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