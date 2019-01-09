Сергачёв обыграл двух соперников и выполнил голевой пас на Жозефа

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

По два балла в составе «Тампы» набрали: Никита Кучеров (1+1), Михаил Сергачёв (0+2) и Тайлер Джонсон (0+2). Счёт в матче открыл нападающий Мэтью Жозеф, которому ассистировал Сергачёв. Российский защитник получил шайбу на синей линии, обыграл двух соперников и выполнил пас на Жозефа.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 47 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 19 и был заменён в середине третьего периода.