Кучеров: я хотел бы сыграть вместе с Панариным, но он выступает за другой клуб

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о своём желании играть вместе с форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным.



«У Панарина прекрасный быстрый бросок. Хорошая техника, он непредсказуем. В этой лиге любой может хорошо бросить, но у Артемия действительно высокая точность. В этом он весь — очень быстрый и точный выстрел. Он, безусловно, лучший игрок в лиге, он привносит большой вклад в атаку своей команды. Он помог улучшить свою игру Патрику Кейну. Он всегда импровизирует на льду, ищет открытого партнёра. Рядом с ним хорошие игроки могут учиться. Чему я научился у него? Я не хочу об этом говорить.



Я бы определённо хотел играть с Панариным вместе. Но он играет за другой клуб. Что случится, то случится. У нас хороший коллектив, поэтому я не жалуюсь», — приводит слова Кучерова The Athletic.



Кучеров и Панарин вместе провели предсезонную подготовку. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» дома обыграла «Коламбус» (4:0), и в этом матче Кучеров набрал 3 (1+2) очка.

Кучеров набрал 70 очков в сезоне за 43 матча – лучший показатель в НХЛ за 19 лет