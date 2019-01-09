Панарин — о Кучерове: сыграем вместе в сборной. Кроме этого? Посмотрим

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин ответил на вопрос, хочет ли он играть в одной команде с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.

«Мне нравится, как Кучеров делает передачи. Это отличные, своевременные пасы, он использует свои лучшие качества. Я его очень уважаю, потому что он проявляет их без ненужных, лишних вещей. «Снял» ли я у него летом какой-нибудь приём? Мы вместе тренировали один бросок. Но я не буду говорить какой, пусть это станет сюрпризом для вратарей.



На международном уровне мы наверняка ещё сыграем вместе за сборную, и не раз. Что будет кроме этого? Посмотрим», — приводит слова Панарина The Athletic.

Напомним, что по информации издания Панарин и голкипер Сергей Бобровский выразили желание продолжить карьеру в одной из команд штата Флорида, где выступают «Пантерз» и «Тампа».