Панарин возглавил рейтинг игроков, которых могут обменять перед дедлайном

Авторитетное заокеанское издание The Athletic опубликовало рейтинг из 20 хоккеистов, которых могут обменять по мере приближения к дедлайну, который назначен на 25 февраля. Лидером этого рейтинга является нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, отказавшийся подписывать с этим клубом новый контракт.



«Агент Панарина Дэн Мильштейн и руководство «Коламбуса» продолжают общаться, поэтому вариантов достаточно много. В следующем месяце состоится ещё минимум одна встреча. Пока что «Коламбус» нельзя полностью исключать как долгосрочный вариант для Панарина. Но если он хочет остаться, то рискованно не вступать в серьёзные переговоры, а это значит, что он с большой вероятностью уйдёт.



Для «Коламбуса» это открывает интересные перспективы. Если команда останется в кубковой тройке Столичного дивизиона, то обмен Артемия трудно будет оправдать. Он будет словно арендованный игрок, но хорошо знакомый и сыгранный с командой. Но что будет, если «мундиры» вылетят из кубковой зоны? Мы знаем, что генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен бесстрашен. По общему мнению, голкипер Сергей Бобровский определённо покинет команду после нынешнего сезона. Действительно ли клуб даст возможность двум элитным игрокам уйти даром?», — задаётся вопросом редактор The Athletic Крейг Кастенс.

Второе место в рейтинге занимает нападающий «Оттавы» Мэтт Дюшейн, третье — его одноклубник Марк Стоун, четвёртое — форвард «Рейнджерс» Кевин Хейз, пятое — защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон.