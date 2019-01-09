Сидни Кросби повторил рекорд «Питтсбурга», установленный Марио Лемье

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» третьим кряду.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Заброшенная шайба стала для канадца 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 12-й раз за карьеру. Это повторение рекорда «пингвинов» по количеству таких сезонов, который был установлен Марио Лемье.

В активе Кросби в этом сезоне стало 53 (20+33) очка в 40 матчах при полезности «+21». За карьеру в НХЛ на счету канадского форварда 1169 (431+738) очков в 904 матчах.