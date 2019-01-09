Итоги дня НХЛ для россиян: 70 очков Кучерова, провал Кузнецова на вбрасываниях

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах принял участие 21 представитель России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Форвард «Тампы» первым в сезоне НХЛ достиг отметки 70 набранных очков, для чего ему понадобилось 43 матча регулярного чемпионата. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился невероятно слабой игрой на вбрасываниях. Российский нападающий выиграл лишь одну дуэль из 14. Защитник «Флориды» Богдан Киселевич провёл на льду ровно 20 минут, что является новым личным рекордом по игровому времени для российского защитника в матче НХЛ. Воспитанник череповецкого хоккея завершил игру с показателем полезности «0».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 31 из 31 100,0 4:0 Бобровский «Коламбус» 15 из 19 78,9 0:4 Георгиев «Рейнджерс» 27 из 30 90,0 2:4