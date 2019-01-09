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Итоги дня НХЛ для россиян: 70 очков Кучерова, провал Кузнецова на вбрасываниях

Итоги дня НХЛ для россиян: 70 очков Кучерова, провал Кузнецова на вбрасываниях
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 11 матчах принял участие 21 представитель России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Форвард «Тампы» первым в сезоне НХЛ достиг отметки 70 набранных очков, для чего ему понадобилось 43 матча регулярного чемпионата. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился невероятно слабой игрой на вбрасываниях. Российский нападающий выиграл лишь одну дуэль из 14. Защитник «Флориды» Богдан Киселевич провёл на льду ровно 20 минут, что является новым личным рекордом по игровому времени для российского защитника в матче НХЛ. Воспитанник череповецкого хоккея завершил игру с показателем полезности «0».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»31 из 31100,04:0
Бобровский«Коламбус»15 из 1978,90:4
Георгиев«Рейнджерс»27 из 3090,02:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
А. Свечников (н)«Каролина»0+0-10310-12.34
Дадонов (н)«Флорида»0+1-20200-17.47
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+2050030%19.56
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10521-22.30
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0023007%22.04
Панарин (н)«Коламбус»0+0-30400-21.47
Кучеров (н)«Тампа»1+1+30301-19.59
Ничушкин (н)«Даллас»0+000121-15.00
Радулов (н)«Даллас»0+2+20002-18.00
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-100200%11.59
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0005100%19.02
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000030010.17
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-200300%15.08
Куликов (з)«Виннипег»0+1-10002-13.50
Сергачёв (з)«Тампа»0+2+20311-18.19
Орлов (з)«Вашингтон»0+000121-23.04
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-22202-26.02
Киселевич (з)«Флорида»0+002011-20.00
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