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Лебрюн: будь я на месте Панарина, согласился бы на пожизненный запас водки

Фото: Kirk Irwin/Getty Images
Лебрюн: будь я на месте Панарина, согласился бы на пожизненный запас водки
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ход переговоров между «Коламбус Блю Джекетс» и нападающим Артемием Панариным.

«Клубу необязательно обменивать Панарина, даже если он не захочет подписывать новый контракт, так игрок останется у них в своеобразной аренде до конца сезона. Пока план агента Дэна Мильштейна состоит в том, чтобы встретиться с игроком во время Матча всех звёзд и узнать его пожелания, а затем дать знать об этом «Коламбусу». А если говорить в шутку, то будь я на месте Артемия, то принял бы предложение одного из баров Коламбуса, который пообещал Панарину пожизненный запас водки за подписание нового контракта с клубом», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

Панарину пообещали пожизненный запас водки за продление контракта с «Коламбусом»
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