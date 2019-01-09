Исторический гол Кросби — в видеообзоре матча «Питтсбург» — «Флорида»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» третьим кряду.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Заброшенная шайба стала для канадца 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 12-й раз за карьеру. Это повторение рекорда «пингвинов» по количеству таких сезонов, который был установлен Марио Лемье.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 56 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник гостей Богдан Киселевич очков не набрал.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».