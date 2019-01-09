Безголевая серия Валерия Ничушкина в НХЛ достигла 50 матчей

«Даллас Старз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 15 минут и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 34-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 50 матчей. В 34 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-4» и среднем игровом времени 12 минут 36 секунд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минуты 2 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и совершил силовой приём. У Ивана Барбашёва показатель полезности «-1».