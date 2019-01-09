Тренер «Ак Барса»: после проигранного матча с «Витязем» появилось опустошение

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» рассказал о подготовке к игре и изменениях в составе команды.

«После проигранного матча с «Витязем», конечно, появилось какое-то опустошение, но это никак не должно отразиться на нашей игре сегодня. Мы выходим на победу, как и всегда. Понимаем, что соперник борется за место в плей-офф и легко не будет – с такими командами нужно играть очень внимательно и сконцентрированно. Так составлено расписание, так складывается в этот момент. Но сейчас даже команды, которые уже вычеркнуты из зоны плей-офф, могут выиграть матчи, все бьются до конца.

После прошлого матча Рома Абросимов получил дисквалификацию на две игры, травму получил Рафаэль Батыршин. Сегодня мы так же сыграем в три пары защитников: Андрей Педан с Полом Постмой, Андрей Марков с Альбертом Яруллиным и Никита Лямкин с Ромой Мануховым. В нападении будут те же сочетания", — цитирует Завьялова официальный сайт казанского клуба.