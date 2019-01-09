Буцаев — о КХЛ: важный вопрос, что будет после введения жёсткого потолка зарплат

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился мнением о развитии Континентальной хоккейной лиги.

«Мне кажется, что в лиге понимают, какие перемены ей нужны. Наверное, это касается не только спортивных составляющих. Давайте дождёмся того момента, когда будет введён жёсткий потолок зарплат, и посмотрим, как будет изменяться наш хоккей. Наверное, да, ни один тренер не будет доволен тем, что лучшие игроки сосредоточены в одной команде. Любому хочется работать с теми, кто может отвечать тренерским требованиям. Сейчас важный вопрос в том, что будет уже после введения потолка.



Мне нравится, что сборная побеждает на европейских турнирах и показывает достаточно яркую игру. Мы стали олимпийскими чемпионами. Ради этого был, может быть, где-то эксперимент, были созданы два базовых клуба. Мы решили задачу вернуть себе олимпийское золото. Неплохо выглядели и на чемпионате мира. Только время рассудит, правильная ли была выбрана стратегия», — цитирует Буцаева «Реальное время».