Самонов: в «Витязе» меня называют специалистом по ЦСКА

Голкипер «Витязя» Александр Самонов поделился мнением о причинах своей успешной игры с ЦСКА. В этом сезоне Самонов не пропускал от лучшей команды КХЛ на протяжении почти 120 минут.

«Просто так получилось, что тренеры доверили мне оба матча против ЦСКА. Сам я себя специалистом не считаю, хотя ребята в раздевалке подшучивают надо мной, и именно так и называют. Конечно, очень обидно пропускать, когда до конца матча остаются какие-то секунды. Думаю, это несколько надломило команду, из-за чего мы довольно быстро пропустили в овертайме. Но жизнь не заканчивается на поражении от ЦСКА, надо переварить это и идти дальше.

Мы берём соперника сумасшедшей самоотдачей, бьёмся друг за друга на площадке. И хотел бы отдельно отметить наших болельщиков, которые очень помогают своей поддержкой. Самый яркий момент сезона? Если личный, то это, конечно, «сухарь» в матче с ЦСКА. А командный, надеюсь, у нас впереди. Мы бьёмся за попадание в плей-офф и верю, что сможем пробиться в кубковую восьмёрку", — цитирует Самонова официальный сайт КХЛ.