Пашков: Кочетков в «Рязани» — это какая-то нелепость

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о лидерах молодёжной сборной России.

«Сразу скажу, мне очень понравился тот хоккей, который мы увидели в исполнении сборной России на молодёжном первенстве мира в Ванкувере. Если не по итоговому результату, то по эффектности игры мы увидели лучшую „молодёжку“ России за последние пять-семь лет. Это была оптимистичная новогодняя картинка.

Как бывший вратарь остался впечатлён действиями вратарской бригады и особенно Кочеткова. У нас появился молодой голкипер с очень серьёзными данными. Был сильно удивлён, когда сразу после чемпионата мира его отправили в ВХЛ, в Рязань. На мой взгляд, это какая-то нелепость, ошибка, которую нужно исправлять. Во всяком случае сегодня в ХК «Сочи» он не уступит ни Шикину, ни тем более Барулину, а потенциал для роста у лучшего голкипера турнира в Ванкувере специалистам абсолютно очевиден.

В обороне открытием для меня стал Романов. В атаке выделялась целая группа игроков — Денисенко, Костин, Кравцов, Слепец, Коваленко. Давно у нас не было такого серьёзного пласта талантливой молодежи. Убеждён, сейчас для КХЛ главное — не разбазарить бронзовую молодёжь.

К сожалению, пример Кочеткова — не единичный. Автора бронзового хет-трика Слепца хотят чествовать в родном Хабаровске, но не исключено, что на Дальний Восток он с «Локомотивом» не прилетит, а тоже отправится в ВХЛ. Тот же Романов с его талантом и перспективами просто обязан играть в ЦСКА по 13-15 минут — на уровне третьей пары защитников. Но, учитывая плотность в этой линии, всё очень не понятно. Наверное, только у Кравцова в «Тракторе» есть какие-то минимальные гарантии, все остальные медалисты-2019 в КХЛ пока подвешены», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.