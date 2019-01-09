Евгений Малкин перечислил 4 млн рублей на помощь пострадавшим в Магнитогорске

Сегодня, 9 января, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в разговоре с руководителями «Металлурга» сообщил, что перечислил на официальный счёт «Кредит Урал Банка», предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную четырём млн рублей, информирует официальный сайт магнитогорского клуба.

Также сообщается, что игроки «Питтсбурга» проводят отдельный сбор средств, которые в ближайшее время будут направлены на соответствующий банковский счёт. Игроки, тренеры и руководители магнитогорского «Металлурга» в ближайшие дни завершат сбор денег, которые будут адресно направлены пострадавшим.

31 декабря 2018 года в 10-этажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. Трагедия унесла жизни 39 человек.