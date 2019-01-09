Гиматов: моментами надоедает мотаться из «Салавата» в «Торос» и обратно

Нападающий «Тороса» Эдуард Гиматов рассказал о трудностях выступления в одном сезоне за «Салават Юлаев» и клуб ВХЛ.

«На тяжесть, на усталость со временем перестаёшь обращать внимание. Может, раньше, когда моложе был, возникали моменты, когда хотелось опустить руки, в каких-то ситуациях не доработать. Думалось, что всё это останется незамеченным и сойдёт тебе с рук. А сейчас, даже если тяжело, выжимаешь всё из себя. Ведь мы осознаём, что это не только наше увлечение, но и работа. Все нацелены на победу, а чтобы был результат – нужна отдача по полной. Ну, и уже не смотришь тут ни на что.

Игра за «Салават» и «Торос»? С одной стороны, это не очень удобно, приходится переезжать из команды в команду, из коллектива в коллектив. Но удаётся переключаться. Хорошо, что сейчас у меня есть средство передвижения. Для меня не составляет труда добраться из одного города в другой. Моментами надоедает мотаться по маршруту Нефтекамск – Уфа, Уфа — Нефтекамск. Но в этом есть и свои плюсы, и дополнительные возможности проявить себя», — цитирует Гиматова официальный сайт «Тороса».