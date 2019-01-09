Рирден: сразу несколько команд в дивизионе «Вашингтона» разогнались не на шутку

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о важности победы для команды в Столичном дивизионе.

«Разумеется, я слежу за тем, что происходит в лиге. Особенно когда изучаю отчёты наших скаутов. И, конечно, в любой момент знаю, как мы стоим в дивизионе относительно других команд. Но не могу сказать, что в ежедневных разговорах с ребятами мы придаём такое уж значение победе в дивизионе. Мы говорим о том, как стать лучше. Говорим о 20-матчевых сегментах, на которые условно разбиваем регулярный чемпионат. Только что, кстати, начали (третий) подобный отрезок. Говорим о том, как выстроить нашу игру, чтобы дать себе шанс не только выйти в плей-офф, но и добиться в нём успеха.

Мы видим, что сразу несколько команд в нашем дивизионе не на шутку разогнались и выдают мощные победные серии. Это делает нашу работу ещё более интересной. Команды Столичного дивизиона глубоки по составу, весьма талантливы и, я бы сказал, насыщены звёздами всех возрастов. Всё это создаёт довольно летальные условия борьбы, которые, уверен, в ближайшие годы будут именно такими», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.