«Трактор» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 9 января, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В состав хозяев попал нападающий Виталий Кравцов, получивший повреждение руки на молодёжном чемпионате мира.
«Трактор»:
Судницин (Сухачёв);
Бэйлен — Рясенский, Энлунд — Щехура — Томас;
Исаев — Петров, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Бородкин — Карпухин, Шолохов — Стоу — Бергстрём;
Хлыстов, Кравцов — Дугин — Шаров, Ерофеев.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Педан — Постма, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Манухов — Лямкин, Зарипов — Основин — Галиев;
Марков — Яруллин, Лукоянов — Попов — Глухов;
Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.
«Трактор» — «Ак Барс»: Виталий Кравцов начнёт матч в четвёртом звене хозяев