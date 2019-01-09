«Трактор» — «Ак Барс»: Виталий Кравцов начнёт матч в четвёртом звене хозяев

«Трактор» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 9 января, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В состав хозяев попал нападающий Виталий Кравцов, получивший повреждение руки на молодёжном чемпионате мира.



«Трактор»:



Судницин (Сухачёв);

Бэйлен — Рясенский, Энлунд — Щехура — Томас;

Исаев — Петров, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Бородкин — Карпухин, Шолохов — Стоу — Бергстрём;

Хлыстов, Кравцов — Дугин — Шаров, Ерофеев.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Педан — Постма, Секач — Ткачёв — Азеведу;

Манухов — Лямкин, Зарипов — Основин — Галиев;

Марков — Яруллин, Лукоянов — Попов — Глухов;

Михеев — Свитов — Клинкхаммер, Кара.

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