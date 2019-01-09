КХЛ отменила наказание, наложенное на защитника «Йокерита» Лауридсена

Защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен избежал дисквалификации за удаление в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».



В третьем периоде датский хоккеист получил «2+10» за атаку в область головы и шеи.



«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Йокерита» Оливера Лауридсена по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Счёт был открыт уже на второй минуте, заброшенную шайбу записал в актив нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен. На 5-й минуте московский клуб отыгрался благодаря голу защитника Ильи Никулина. На 16-й минуте «Динамо» вышло вперёд, впервые в КХЛ забил защитник Егор Зайцев. На 45-й минуте бело-голубые увеличили отрыв, шайбой отметился Владимир Брюквин. В концовке Стив Мозес отыграл один гол и установил окончательный счёт.