Московское «Динамо» сыграет домашний матч с «Адмиралом» в Балашихе

Московское «Динамо» проведёт домашний матч с «Адмиралом» 2 февраля в Балашихе.



«Матч с «Адмиралом» 2 февраля пройдёт в Балашихе. Достигнута договорённость с ареной и хоккейным клубом «Авангард», по всем вопросам нам пошли навстречу. По второму варианту, который мы рассматривали — арене в «Парке легенд», всё получается слишком сложно, потому что вечером в этот день играет «Спартак», — цитирует заместителя генерального директора «Динамо» Анатолия Харчука «Р-Спорт».



«Динамо» не сможет сыграть 2 февраля на новой арене в Петровском парке из-за проведения на ней концерта. В этом сезоне домашние матчи в Балашихе проводит «Авангард», поскольку арена в Омске из-за ненадлежащего состояния не готова принимать матчи КХЛ.

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