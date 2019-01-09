Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 /

Медведев: строительство спорткомплекса в Петербурге должно начаться в 2020 году

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Медведев: строительство спорткомплекса в Петербурге должно начаться в 2020 году
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал, когда планируется начало работ по строительству спортивного комплекса в Санкт-Петербурге.

«Строительство должно начаться в 2020 году. У нас год на подготовку проекта, проведение всех тендерных процедур, выбор подрядчиков. Времени достаточно», — приводит слова Медведева ТАСС.

Планируется, что дворец в Санкт-Петербурге, который примет матчи чемпионата мира в 2023 году, станет самой вместительной ареной в мире. Он сможет принять 22,5 тыс. человек. Весной 2018 года руководство СКА и власти Петербурга подписали соглашение о намерении создать современный ледовый дворец за счёт улучшения СКК «Петербургский». Объём инвестиций составит 15 млрд рублей.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент