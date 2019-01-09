Медведев: строительство спорткомплекса в Петербурге должно начаться в 2020 году

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал, когда планируется начало работ по строительству спортивного комплекса в Санкт-Петербурге.



«Строительство должно начаться в 2020 году. У нас год на подготовку проекта, проведение всех тендерных процедур, выбор подрядчиков. Времени достаточно», — приводит слова Медведева ТАСС.



Планируется, что дворец в Санкт-Петербурге, который примет матчи чемпионата мира в 2023 году, станет самой вместительной ареной в мире. Он сможет принять 22,5 тыс. человек. Весной 2018 года руководство СКА и власти Петербурга подписали соглашение о намерении создать современный ледовый дворец за счёт улучшения СКК «Петербургский». Объём инвестиций составит 15 млрд рублей.