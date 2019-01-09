Минское «Динамо» расторгло контракт с форвардом Артёмом Артёмовым

Нападающий Артём Артёмов покинул минское «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.



В этом сезоне хоккеист провёл 10 матчей в регулярном чемпионате и не сумел отметиться результативными действиями. Артёмов заработал показатель полезности «-1» и 29 минут штрафного времени. Кроме того, он провёл 11 матчей в составе солигорского «Шахтёра», отметившись заброшенной шайбой при показателе полезности «-5».



Минское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 46 матчах белорусский клуб набрал 32 очка, отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков. Ближайший матч подопечные Андрея Сидоренко проведут 11 января с «Металлургом» в Магнитогорске.

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