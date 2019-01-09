Уилсон: внимательно слежу за таблицей. Часть работы — знать, что происходит

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, какое значение имеет турнирная таблица НХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

«Лично я внимательно слежу за таблицей. Это, в конце концов, часть нашей работы — знать, что происходит. Такая же, как набирать каждый вечер очки и подталкивать себя к ежедневному прогрессу. Турнирная таблица имеет значение. И очки нужны нам в каждом матче, потому что у других команд тоже случаются победные серии. Но ещё важнее то, как «Вашингтон» играет, как себя чувствует и продолжает ли расти как команда», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Уилсон провёл 23 матча в «регулярке» НХЛ и набрал 21 (13+8) очко при показателе полезности «+12».