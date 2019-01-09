Гончар: игроки «Питтсбурга» проводят сбор средств не по просьбе Малкина

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал, что хоккеисты команды собирают средства для помощи людям из Магнитогорска не по инициативе форварда Евгения Малкина.



Евгений пожертвовал 4 млн рублей на помощь пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.



«Я бы не сказал, что это была просьба Жени. Это была больше инициатива ребят и работников клуба. Все понимают, что случилось, сколько людей погибло. Я в Магнитогорске провёл два локаута, за это время у меня появились друзья и знакомые. Когда случается такая беда, сразу звонишь и узнаёшь, что произошло. Слава богу, никто из моих друзей и знакомых не пострадал. Тем не менее беда такая случилась, и всё равно переживаешь. Я был шокирован, когда узнал об этом. Беда, конечно.



Знаю, что в Магнитогорске многие болеют за «Питтсбург», следят за Женей и за всей командой. Естественно, и в «Питтсбурге» знают, откуда Женя родом. Люди всё понимают и сопереживают», — приводит слова Гончара телеканал «360».

Евгений Малкин перечислил 4 млн рублей на помощь пострадавшим в Магнитогорске