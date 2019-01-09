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Василевский: я пропустил слишком много шайб в последних нескольких играх

Василевский: я пропустил слишком много шайб в последних нескольких играх
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями в связи с попаданием на Матч звёзд. Российский вратарь заменит травмированного Кэри Прайса из «Монреаль Канадиенс».

«Мне повезло с вызовом на Матч звёзд. Очевидно, что команда выглядит очень хорошо в этом сезоне, и это, возможно, единственная причина, по которой я там сыграю. Это большая честь. Особенно сейчас, когда я пропустил слишком много шайб в последних нескольких играх. Но сейчас я играю более стабильно», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

В матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0) Василевский отразил 31 бросок. Для российского голкипера этот шат-аут стал вторым в сезоне и 14-м в карьере. Таким образом, он вышел на второе место по количеству сухих матчей в клубной истории, догнав Николая Хабибулина (14). Впереди Василевского только Бен Бишоп (17).

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